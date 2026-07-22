Kindervakantieweek Gerwen krijgt groen licht

De Kindervakantieweek in Gerwen heeft toestemming gekregen en vindt plaats van 12 tot en met 14 augustus 2026 op het terrein aan De Huikert 35 en het Heuvelplein in Nuenen.

Gevonden voor jou

De Kindervakantieweek wordt georganiseerd door Stichting Jeugd en Jongerenactiviteiten Gerwen. Het evenement is bedoeld voor kinderen en vindt plaats op twee locaties: De Huikert 35 en het Heuvelplein in Nuenen.

De vergunning voor het evenement werd op 15 juli 2026 verleend. Tijdens de drie dagen in augustus kunnen kinderen genieten van verschillende activiteiten en spellen. Het doel van de week is om jeugd in Gerwen een leuke en actieve vakantie te bezorgen.