Vergunning voor gevelwijziging Duivendijk in Nuenen verleend

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van gevels aan de Duivendijk.

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Burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben toestemming gegeven voor het wijzigen van de gevels bij panden aan de Duivendijk 4 tot en met 10 in Nuenen. Het besluit is op 20 juli 2026 verzonden en de vergunning is vanaf de volgende dag geldig.

De vergunning betreft uitsluitend het aanpassen van de gevels. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08203766860. Wie de vergunning en bijbehorende documenten wil bekijken, kan deze digitaal opvragen bij de gemeente.