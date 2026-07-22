Vergunningsaanvraag voor metselwerk in Johan Frisopark, Best

In Best is een aanvraag ingediend om houten geveldelen te vervangen door metselwerk aan een woning in het Johan Frisopark.

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De gemeente Best heeft op 19 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor bouwactiviteiten aan een woning in het Johan Frisopark. Het gaat om het vervangen van houten geveldelen door metselwerk.

De aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer Z2026-00001402. Uiterlijk 13 september 2026 neemt de gemeente een besluit over de vergunning. Als nodig kan de beslissing maximaal zes weken worden uitgesteld. Een verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag.