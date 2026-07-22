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Uitbreiding hal Kanaaldijk Best aangevraagd
Vandaag om 10:17
Er is een vergunning aangevraagd voor uitbreiding van een hal aan de Kanaaldijk in Best. Het gaat om een grotere hal en een nieuwe vloer. De gemeente neemt uiterlijk 11 september een besluit.
Op 17 juli heeft de gemeente Best een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een hal aan de Kanaaldijk 3 uit te breiden. Daarbij wordt ook een entresolvloer gerealiseerd, een extra vloer die in een hoge ruimte wordt geplaatst.
De aanvraag omvat zowel een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan als een technische bouwactiviteit. Het dossiernummer is Z2026-00001399. De gemeente besluit uiterlijk 11 september 2026 of de vergunning wordt verleend. Als meer tijd nodig is, kan deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd.
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