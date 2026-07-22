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Bedrijf meldt milieubelastende activiteiten in Bakel
Vandaag om 10:17
Klomp Grond- en Sloopwerken B.V. heeft gemeld milieubelastende activiteiten te starten aan de Houtakker 4-6 in Bakel.
Het bedrijf heeft aangegeven voertuigen, vliegtuigen en werktuigen kleinschalig te willen tanken met vloeibare brandstoffen. Hierbij wordt maximaal 25 kubieke meter per jaar gebruikt. Daarnaast worden diesel en niet-brandbare vloeistoffen opgeslagen in bovengrondse tanks op het terrein.
De meldingen zijn op 14 mei en 4 juni 2026 ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn dit kennisgevingen, waardoor bezwaar maken niet mogelijk is.
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