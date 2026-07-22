Speciale parkeerplaatsen voor sleepwagen in Best

De gemeente Best heeft besloten om twee parkeerplaatsen aan het Hoefblad bij Walstro huisnummer 2 te reserveren voor een sleepwagen. Deze plekken zijn specifiek bedoeld voor gebruik tijdens spoeddiensten en zijn beschikbaar tussen tien uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends.

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Het besluit is genomen om de bestuurder van de sleepwagen snel te laten reageren bij incidenten op de weg. De gereserveerde plekken liggen binnen een acceptabele loopafstand van de woning van de bestuurder en houden rekening met verkeersveiligheid en ruimtelijke inpassing.

Om hinder voor omwonenden te beperken, zijn de parkeerplaatsen zo gekozen dat ze niet direct voor woningen liggen. De maatregel geldt alleen ’s nachts, zodat de plekken overdag beschikbaar blijven voor andere voertuigen. Door deze aanpak hoopt de gemeente zowel het belang van de spoeddienst als dat van omwonenden te dienen.