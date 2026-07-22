Evenementenvergunning verleend voor Jeugd Aktief in Vught

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor Jeugd Aktief, dat plaatsvindt van 15 tot en met 21 augustus op het evenemententerrein Stadhouderspark.

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Jeugd Aktief mag deze zomer doorgaan op het evenemententerrein Stadhouderspark in Vught. De vergunning voor het evenement is op 16 juli 2026 door de gemeente verzonden.

Het evenement staat gepland van 15 tot en met 21 augustus 2026. Tijdens deze periode zullen activiteiten worden georganiseerd, speciaal gericht op jongeren. Het Stadhouderspark is vaker een locatie voor evenementen.