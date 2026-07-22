Beslistermijn verlengd voor aanpassen inrit parkeergarage in Waalre

De gemeente Waalre heeft de beslistermijn voor het aanpassen van de inrit van een parkeergarage aan de Chromerij verlengd met zes weken.

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Het college van burgemeester en wethouders in Waalre heeft besloten om meer tijd te nemen voor de beoordeling van de aanvraag. Het gaat om het aanpassen van de inrit van de parkeergarage bij Chromerij 1 tot en met 126. De verlenging van de termijn is voor zes weken.

Het betreffende zaaknummer is 1117647. Voor digitale inzage in aangevraagde en verleende vergunningen kun je contact opnemen via het e-mailadres [email protected].