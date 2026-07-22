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Beslistermijn verlengd voor woningverbouwing in Waalre
Vandaag om 10:17
De gemeente Waalre heeft de beslistermijn voor een woningverbouwing aan Parklaan 3 met zes weken verlengd.
Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen van een bestaande woning aan de Parklaan 3 in Waalre. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten extra tijd te nemen voor een beslissing over deze aanvraag.
De verlenging bedraagt zes weken en heeft betrekking op zaaknummer 1129259. Meer informatie over omgevingsvergunningen kan digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres [email protected].
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