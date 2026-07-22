Beslistermijn verlengd voor woningverbouwing in Waalre

De gemeente Waalre heeft de beslistermijn voor een woningverbouwing aan Parklaan 3 met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen van een bestaande woning aan de Parklaan 3 in Waalre. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten extra tijd te nemen voor een beslissing over deze aanvraag.