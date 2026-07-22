Beslistermijn verlengd voor boombeschermingszone in Waalre

De gemeente Waalre heeft de beslistermijn met zes weken verlengd voor een aanvraag om te werken in de boombeschermingszone bij het nieuwbouwproject Wolders-Eik.

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Het gaat om een vergunningaanvraag voor werkzaamheden in de boombeschermingszone aan de Willibrorduslaan in Waalre. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er meer tijd nodig is om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.

De verlenging van de beslistermijn is vastgesteld op zes weken. Voor meer informatie over aangevraagde en verleende vergunningen kan contact worden opgenomen via het e-mailadres [email protected].