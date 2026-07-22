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Vergunning verleend voor woninguitbreiding in Strijbeek

Vandaag om 10:21

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Strijbeekseweg in Strijbeek. Het besluit is op 20 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het adres Strijbeekseweg 62, 4856 AB Strijbeek. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag goedgekeurd, waardoor de woning mag worden uitgebreid.

Het besluit is afgelopen maandag, 20 juli 2026, officieel verzonden. Hierdoor is het nu definitief.

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