Kindervakantiewerk in Galder krijgt vergunning voor augustus

Kindervakantiewerk Galder-Strijkbeek heeft een vergunning gekregen voor een evenement op de Ballemanseweg in Galder van 17 tot en met 21 augustus.

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Het evenement vindt plaats op verschillende dagen en tijdstippen. Op 17, 18 en 21 augustus kunnen kinderen van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags deelnemen. Op 19 augustus is het programma tussen twee uur ’s middags en acht uur ’s avonds. De locatie is ter hoogte van St. Jacobsstraat 8.

De vergunning is op 20 juli verzonden. Het evenement heeft als doel kinderen uit Galder en Strijkbeek een leuke vakantieactiviteit te bieden.