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Gemeente Uden verlengt beslistermijn omgevingsvergunning

Vandaag om 10:21

De gemeente Uden heeft de termijn voor een aanvraag omgevingsvergunning aan de Lageburchtweg met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het technisch verbouwen van een woning aan de Lageburchtweg 5 in Uden. Het besluit om de afhandelingstermijn te verlengen is op 20 juli 2026 verzonden. De verlenging geldt voor maximaal zes weken.

Het verlengingsbesluit is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar worden gemaakt.

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