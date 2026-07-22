Advertentie
Gemeente Uden verlengt beslistermijn omgevingsvergunning
Vandaag om 10:21
De gemeente Uden heeft de termijn voor een aanvraag omgevingsvergunning aan de Lageburchtweg met zes weken verlengd.
De aanvraag betreft het technisch verbouwen van een woning aan de Lageburchtweg 5 in Uden. Het besluit om de afhandelingstermijn te verlengen is op 20 juli 2026 verzonden. De verlenging geldt voor maximaal zes weken.
Het verlengingsbesluit is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar worden gemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie