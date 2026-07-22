Vergunning verleend voor Sponsormars in Zeeland

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor de Sponsormars De Onzichtbare Frontliner op 12 en 13 september in de Kerkstraat in Zeeland.

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Op 20 juli heeft de gemeente Maashorst een besluit genomen over de aanvraag voor een evenementenvergunning. Het gaat om een vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met zaaknummer 29029-2026.

De Sponsormars vindt plaats in september en heeft als locatie de Kerkstraat in Zeeland. Het evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor een goed doel. Tijdens de mars zullen deelnemers samenkomen en een route lopen.

De vergunning is inmiddels officieel verleend en blijft geldig, ook als er bezwaar wordt gemaakt. Voor meer informatie of het inzien van de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.