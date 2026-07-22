Bouwplannen voor erkers aan Duifhuizerweg in Uden

Er is een vergunning aangevraagd voor twee nieuwe erkers aan een woning in Uden.

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Op maandag 18 juli 2026 heeft de gemeente Maashorst een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van twee erkers aan weerszijden van de voordeur van een woning aan de Duifhuizerweg 18 in Uden.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 59278-2026 en valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Het betreft hier een kennisgeving, waarop geen formele reactie mogelijk is. Voor inzage in de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.