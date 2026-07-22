Melkveebedrijf in Westerhoven krijgt woonbestemming

De gemeenteraad van Bergeijk heeft het omgevingsplan voor Heijerstraat 37 in Westerhoven gewijzigd. Het melkveebedrijf wordt omgezet naar een woonfunctie, inclusief twee nieuwe woningen.

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Op 2 juli heeft de gemeenteraad van Bergeijk besloten om het omgevingsplan voor Heijerstraat 37 in Westerhoven aan te passen. Het voormalige melkveebedrijf krijgt een woonbestemming. De bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning en er komen twee Ruimte-voor-Ruimte-woningen bij. Deze regeling maakt het mogelijk om extra woningen te bouwen wanneer een agrarische functie verdwijnt.

Het gewijzigde omgevingsplan treedt vier weken na de bekendmaking op 23 juli in werking. Het plan is vanaf die datum zes weken in te zien, onder meer via de website van de overheid. Het besluit heeft geen schorsende werking, wat betekent dat de wijzigingen uitgevoerd kunnen worden, ook als er bezwaar wordt gemaakt.