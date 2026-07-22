Vergunning voor voorwerp op parkeerplaats in Baarle-Nassau

Van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli mag een voorwerp geplaatst worden op een parkeerplaats aan de Aloysiusstraat in Baarle-Nassau.

Gevonden voor jou

In Baarle-Nassau is een ontheffing verleend voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg. Het gaat om een parkeerplaats ter hoogte van Aloysiusstraat 12. De ontheffing geldt voor vier dagen, van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli.

De vergunning is op 20 juli verzonden. Het gaat om een tijdelijke maatregel op een specifieke locatie. Het is niet bekend wat voor voorwerp wordt geplaatst.