Vergunning aangevraagd voor milieustraat in Giessen

De gemeente Altena heeft een vergunning aangevraagd voor de milieustraat aan de Handelstraat 4 in Giessen. Het brengpunt voor huishoudelijk afval moet bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen gaan verwerken.

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De aanvraag voor de vergunning is op 21 mei 2026 ingediend. Het gaat om een activiteit waarbij afvalstoffen worden verwerkt op de milieustraat in Giessen. Dit brengpunt is bedoeld voor inwoners van de gemeente Altena die hun huishoudelijk afval willen inleveren.

De aanvraag wordt behandeld volgens de regels van de Omgevingswet. Zodra er een besluit is genomen over deze vergunning, volgt meer informatie over de vervolgstappen.