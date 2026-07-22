Winkelruimte en appartementen in Werkendam krijgen groen licht

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een winkelruimte en de bouw van vijf appartementen op twee locaties in Werkendam.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor een winkelruimte aan de Hoogstraat 102 en voor vijf nieuwbouwappartementen op de Hoogstraat en Gedempte Haven in Werkendam. Het gaat om de adressen Hoogstraat 102, 102a1, 102a2 en Gedempte Haven 23a, 23b en 23c.

Bij deze vergunning is sprake van een buitenplanse omgevingsplan activiteit. Dit betekent dat het project afwijkt van de standaard regels binnen het bestemmingsplan en een specifieke toestemming vereist. De vergunning is op maandag 20 juli verzonden.