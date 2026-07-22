Monumentale schuur in Wijk en Aalburg mogelijk verbouwd

De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een monumentale schuur aan de Grote Kerkstraat in Wijk en Aalburg.

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De schuur, gelegen aan Grote Kerkstraat 71 in Wijk en Aalburg, heeft een monumentale status. Op 13 juli is bij de gemeente Altena een vergunning aangevraagd om het pand te verbouwen. Voor 7 september neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag.

Een omgevingsvergunning is nodig voor werkzaamheden zoals bouwen, verbouwen of slopen. Als de vergunning wordt verleend, maakt de gemeente een nieuw bericht bekend. Vanaf dat moment kunnen inwoners de documenten inzien en eventueel reageren.