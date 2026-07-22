Vergunning voor uitbreiding lunchroom en cafetaria in Oost West en Middelbeers

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor uitbreiding van een lunchroom en de bouw van een cafetaria aan de Willibrordstraat in Oost West en Middelbeers.

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Op 20 juli heeft de gemeente Oirschot een vergunning verleend voor het verplaatsen van het bouwvlak aan Willibrordstraat 1, 5091CC in Oost West en Middelbeers. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor de uitbreiding van een bestaande lunchroom en de bouw van een nieuwe cafetaria. Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

De vergunning is gekoppeld aan zaaknummer 082377907. Volgens de gemeente kan dit besluit mogelijk invloed hebben op de omgeving van het bouwproject. Meer praktische informatie over het besluit is beschikbaar bij de gemeente Oirschot.