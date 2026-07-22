Bushaltes in Lieshout verdwijnen door kermis

De bushaltes van buslijn 259 aan de Heuvel in Lieshout worden donderdag weggehaald. Dit gebeurt vanwege de aankomende kermis in september en een toekomstige afsluiting van het gebied voor doorgaand verkeer.

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De twee bushaltes aan de Heuvel in Lieshout verdwijnen op donderdag 23 juli. Deze haltes maken deel uit van de route van buslijn 259. De gemeente haalt ze nu weg vanwege de kermis die in september plaatsvindt op de Heuvel.

Naast de kermis speelt ook de toekomstige afsluiting van dit deel van de Heuvel een rol. De straat wordt later niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer, waardoor de bus niet langer via deze route kan rijden.

Nieuwe haltes komen elders

Reizigers van buslijn 259 hoeven niet te vrezen dat ze straks zonder opstapplaats zitten. Aan de andere kant van de Heuvel worden nieuwe haltepalen geplaatst. Vanaf die locatie kunnen mensen weer gebruik maken van de bus.

De gemeente heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de nieuwe bushaltes precies operationeel zullen zijn.