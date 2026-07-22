'Grote tekortkomingen', Tilburgse zorginstelling onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt een van de drie locaties van woonzorggroep Zorg-Vleugel in Tilburg onder verscherpt toezicht. Volgens de IGJ vertoont de zorg ‘grote tekortkomingen’. De locatie Zwaluw krijgt nu een halfjaar de tijd om weer aan de normen voor de zorg te voldoen. Dat meldt de IFJ woensdagochtend.

De inspectie bracht begin dit jaar een onverwacht bezoek aan de locatie Zwaluw in Tilburg. Er was toen, schrijft de inspectie, ‘onvoldoende op de doelgroep afgestemde kennis en deskundigheid bij de zorgverleners’. “Ook biedt Zorg-Vleugel geen 24-uurs aanwezigheid terwijl de cliënten dit wel nodig hebben. Ook de medicatieveiligheid is niet op orde. Dit brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg”, stelt de inspectie.