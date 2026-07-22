'Grote tekortkomingen', Tilburgse zorginstelling onder verscherpt toezicht
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt een van de drie locaties van woonzorggroep Zorg-Vleugel in Tilburg onder verscherpt toezicht. Volgens de IGJ vertoont de zorg ‘grote tekortkomingen’. De locatie Zwaluw krijgt nu een halfjaar de tijd om weer aan de normen voor de zorg te voldoen. Dat meldt de IFJ woensdagochtend.
De inspectie bracht begin dit jaar een onverwacht bezoek aan de locatie Zwaluw in Tilburg. Er was toen, schrijft de inspectie, ‘onvoldoende op de doelgroep afgestemde kennis en deskundigheid bij de zorgverleners’.
“Ook biedt Zorg-Vleugel geen 24-uurs aanwezigheid terwijl de cliënten dit wel nodig hebben. Ook de medicatieveiligheid is niet op orde. Dit brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg”, stelt de inspectie.
Verhoogde kans op ‘afname van kwaliteit van leven’
Volgens het rapport voldoet de locatie Zwaluw uiteindelijk niet aan vijf van de zeven getoetste normen.
De inspectie spreekt over een ‘groot risico dat signalen van ontregeling bij cliënten te laat worden herkend en opgepakt’. In combinatie met ‘gebrek aan structuur, dag-invulling en een sobere leefomgeving’ leidt dat volgens het rapport tot een verhoogde kans op ‘escalatie, sociaal isolement, verslechtering van de problematiek en afname van kwaliteit van leven’.
Half jaar de tijd
Zorg-Vleugel heeft tot uiterlijk 13 januari 2027 om de zorgen van de inspectie weg te nemen. “De inspectie volgt dit proces nauwgezet tijdens het verscherpt toezicht. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Zorg-Vleugel zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken.”
Daarna beoordeelt de inspectie of het toezicht wordt weggenomen of dat er verdere stappen volgen. De locatie in Tilburg biedt zorg aan jongvolwassenen met bijvoorbeeld een beperking, autisme of verslavingsproblematiek.