Nieuwe huisnummers vastgesteld in Raamsdonksveer

Geertruidenberg heeft nieuwe huisnummers vastgesteld voor woningen aan Pieter Breughelstraat en Haven in Raamsdonksveer. Het besluit is op 14 juli 2026 ingegaan.

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De gemeente Geertruidenberg heeft huisnummers toegewezen aan nieuwbouwlocaties in Raamsdonksveer. Het gaat om woningen aan Pieter Breughelstraat en Haven. Onder andere nummers 15, 17, 25 en 37 zijn vanaf 14 juli 2026 officieel geregistreerd.

De vastgestelde huisnummers horen bij grondgebonden woningen, zoals vermeld in het besluit. De toewijzing is gedaan volgens de verordening naamgeving en nummering uit 2010. Het totale gebruiksoppervlak varieert tussen 124,5 en 138,83 vierkante meter per woning. Bewoners en andere betrokkenen kunnen met vragen over dit besluit contact opnemen met de gemeente Geertruidenberg.