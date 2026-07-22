Nieuwe aanvraag voor mestsilo in Etten-Leur

In Etten-Leur is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een mestsilo aan de Zwartenbergseweg. Het voorstel is op 16 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente.

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De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van een mestsilo op de Zwartenbergseweg 9, postcode 4871NN. Het interne kenmerk van de aanvraag is 2026ABB0486-01.

Op dit moment kunnen inwoners geen bezwaar maken tegen de aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.