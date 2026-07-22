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Bekabelingswerkzaamheden aangevraagd in Etten-Leur
Vandaag om 11:10
In Etten-Leur is een aanvraag ingediend voor bekabelingswerkzaamheden op Haansberg 74.
De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden om kabels aan te leggen op het adres Haansberg 74, postcode 4874NL.
De aanvraag is op 13 juli 2026 binnengekomen en heeft intern kenmerk 2026ABB0474-01. Deze bekendmaking is puur informatief. Bezwaarmaken is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.
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