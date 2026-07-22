Gemeente Etten-Leur wil strook grond verkopen

De gemeente Etten-Leur heeft bekendgemaakt dat zij van plan is een strook grond van ongeveer tien vierkante meter te verkopen, grenzend aan Antoon Coolenstraat 15.

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Het gaat om een stuk grond dat grenst aan het perceel van Antoon Coolenstraat 15 in Etten-Leur. Volgens de gemeente zijn de huidige gebruikers van de grond de enige geschikte kopers, omdat de strook exclusief aan hun eigendom grenst en al langere tijd door hen wordt gebruikt. De grond is kadastraal bekend als gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 13676 ged.

Deze bekendmaking volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad in 2021, waarin werd bepaald dat gemeenten bij de verkoop van onroerende zaken vooraf openbaar moeten maken dat zij een dergelijke overeenkomst willen sluiten. Dit is nodig om het gelijkheidsbeginsel te waarborgen.