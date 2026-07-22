Vergunning verleend voor antenne aanpassing in Grauwe Polder

De gemeente Etten-Leur heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een antenne-opstelpunt voor mobiele communicatie in Grauwe Polder.

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Het project betreft een wijziging aan een bestaand antenne-opstelpunt dat gebruikt wordt voor het mobiele netwerk van Vodafone. Het besluit is op 10 juli 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

De locatie van het antenne-opstelpunt is Grauwe Polder. Het gaat om een technische aanpassing, bedoeld om de mobiele communicatie in de regio te verbeteren. Meer details over de vergunning zijn te vinden via officiële publicaties van de gemeente.