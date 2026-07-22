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Zes bomen in Etten-Leur worden gekapt voor onderhoud
Vandaag om 11:10
In Etten-Leur worden zes Amerikaanse Tulpenbomen gekapt vanwege onderhoud aan riool en voetpaden.
De gemeente Etten-Leur heeft een vergunning verleend voor het kappen van zes Amerikaanse Tulpenbomen. Dit is nodig vanwege grootschalige onderhouds- en herinrichtingswerkzaamheden aan het riool en de voetpaden. De bomen staan in het plantvak aan de Waldhoornlaan, ter hoogte van huisnummer 150.
Na de werkzaamheden worden in hetzelfde plantvak nieuwe bomen geplant. Het besluit is op 14 juli 2026 verzonden, en het heeft zaaknummer 2026ABBO433-01.
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