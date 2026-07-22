Zes bomen in Etten-Leur worden gekapt voor onderhoud

In Etten-Leur worden zes Amerikaanse Tulpenbomen gekapt vanwege onderhoud aan riool en voetpaden.

Gevonden voor jou

De gemeente Etten-Leur heeft een vergunning verleend voor het kappen van zes Amerikaanse Tulpenbomen. Dit is nodig vanwege grootschalige onderhouds- en herinrichtingswerkzaamheden aan het riool en de voetpaden. De bomen staan in het plantvak aan de Waldhoornlaan, ter hoogte van huisnummer 150.