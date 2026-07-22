Uitbreiding cameratoezicht in centrum Etten-Leur

Het centrum van Etten-Leur krijgt vijf extra camera’s om de veiligheid te vergroten.

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De gemeente Etten-Leur breidt het cameratoezicht in het centrum uit. Deze week worden de eerste twee camera’s geplaatst op het Burchtplein en het Raadhuisplein. Later dit jaar volgen nog drie extra camera’s. Op de locaties komen borden te staan om inwoners en bezoekers te informeren.

De camerabeelden worden alleen gebruikt voor handhaving van de openbare orde en opsporing van strafbare feiten. Met deze uitbreiding wil de gemeente bijdragen aan een veilig en prettig centrum voor inwoners, ondernemers en bezoekers.