Gemeente Etten-Leur stimuleert buurtprojecten met Leefbaarheidsbudget

De gemeente Etten-Leur heeft opnieuw geld beschikbaar gesteld voor het Leefbaarheidsbudget. Dit budget is bedoeld voor projecten die buurten mooier, veiliger of gezelliger maken.

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Met het Leefbaarheidsbudget kunnen inwoners van Etten-Leur activiteiten organiseren of plekken creëren die de buurt verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om het opzetten van een gezamenlijke activiteit, het maken van een ontmoetingsplek of andere initiatieven die bijdragen aan een prettige omgeving.

De gemeente wil hiermee de samenwerking tussen inwoners versterken en de kracht van het dorp combineren met de mogelijkheden van de stad. Door gebruik te maken van dit budget kunnen bewoners actief bijdragen aan een fijne en veilige wijk.