Herontwikkeling winkelcentrum Etten-Leur krijgt akkoord

Op 30 juni 2026 is een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het winkelcentrum in Etten-Leur. De zakelijke beschrijving hiervan ligt vanaf 16 juli tot en met 26 augustus 2026 ter inzage.

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De gemeente Etten-Leur heeft een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het winkelcentrum. Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2026 een overeenkomst gesloten om dit project mogelijk te maken.

Belangstellenden kunnen de zakelijke beschrijving van deze overeenkomst inzien van 16 juli tot en met 26 augustus 2026. Dit kan in het stadskantoor aan de Raadhuisplein 4 in Etten-Leur. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de gesloten overeenkomst.