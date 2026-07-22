TextielMuseum leidt nieuwe wevers op in Tilburg

In Tilburg leert het TextielMuseum een nieuwe generatie wevers het ambacht. Jim Rollé en Marijn Verstappen worden opgeleid door meester Paul Looijkens, die al sinds zijn jeugd ervaring heeft met weefgetouwen. Het leermeester-leerlingprogramma moet het vak voor de toekomst bewaren.

Gevonden voor jou

Het TextielMuseum in Tilburg, ooit het centrum van de Nederlandse textielindustrie, zet zich in om het weefvak nieuw leven in te blazen. Met een uniek programma worden technisch vaardige en nieuwsgierige mensen opgeleid tot wevers, een beroep dat bijna is verdwenen.

Jim Rollé en Marijn Verstappen zijn twee van de nieuwelingen die het ambacht leren. Jim, die eerder werkte als schilder en in een tapaskeuken, geniet van de technische uitdaging en het creatieve aspect van het werk. Marijn, met een achtergrond in diverse technische beroepen, helpt ontwerpers bij het realiseren van hun ideeën in het TextielLab. Beide mannen hadden nooit verwacht dat ze in de textielsector zouden belanden.

Meester Paul en oude machines

De ervaren wever Paul Looijkens begeleidt de leerlingen. Paul, die al op zijn veertiende begon in een textielfabriek, deelt zijn kennis over historische weefmachines zoals de Buckskin uit 1930 en de Jacquard uit 1925. Hij benadrukt dat een goede wever niet alleen kijkt naar de machine, maar ook luistert naar de geluiden die het maakt.

Naast het leren van praktische vaardigheden, werken de leerlingen en technisch specialist Michel Leermakers aan het reviseren van oude weefgetouwen. Om de kennis te bewaren, maken ze ‘eenpuntslessen’: korte handleidingen met foto’s en video’s die specifieke handelingen uitleggen.

Kennis voor de toekomst

Het TextielMuseum hoopt met het programma het ambacht te behouden als industrieel erfgoed. Volgens Gerard Kuijpers, manager Techniek & Uitvoering, is het project geslaagd als Jim en Marijn over enkele jaren nog steeds met plezier werken en hun kennis doorgeven. Zo blijft het weefvak in leven en behouden voor toekomstige generaties.