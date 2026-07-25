Maand geen treinen tussen Nijmegen en Boxmeer door werkzaamheden

Van 26 juli tot en met 24 augustus rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Blerick. Dit gaan reizigers in de gemeente Land van Cuijk merken. De gemeente heeft stations in Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek. De werkzaamheden zijn een belangrijk onderdeel van de verbetering van de ruim tachtig kilometer lange Maaslijn.

Al maanden wordt er hard gewerkt aan het spoor tussen Nijmegen en Roermond. Op deze zogenoemde Maaslijn rijden nu nog verouderde dieseltreinen van Arriva, maar dat wordt nu geëlektrificeerd.

Daardoor rijden er regelmatig geen treinen, maar deze periode is verreweg de langste. "Wel volgen later dit jaar nog meerdere kortere periodes dat er geen treinen rijden", weet Lotte Kaatee, woordvoerder bij ProRail.

Tijdens deze werkzaamheden wordt onder andere de bovenleidingsdraad getrokken. Dat zijn de draden die zichtbaar zijn boven een spoor. Deze zorgen ervoor dat een trein stroom krijgt om te kunnen rijden, te verwarmen en te verlichten.