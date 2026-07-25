Maand geen treinen tussen Nijmegen en Boxmeer door werkzaamheden
Van 26 juli tot en met 24 augustus rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Blerick. Dit gaan reizigers in de gemeente Land van Cuijk merken. De gemeente heeft stations in Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek. De werkzaamheden zijn een belangrijk onderdeel van de verbetering van de ruim tachtig kilometer lange Maaslijn.
Al maanden wordt er hard gewerkt aan het spoor tussen Nijmegen en Roermond. Op deze zogenoemde Maaslijn rijden nu nog verouderde dieseltreinen van Arriva, maar dat wordt nu geëlektrificeerd.
Daardoor rijden er regelmatig geen treinen, maar deze periode is verreweg de langste. "Wel volgen later dit jaar nog meerdere kortere periodes dat er geen treinen rijden", weet Lotte Kaatee, woordvoerder bij ProRail.
Tijdens deze werkzaamheden wordt onder andere de bovenleidingsdraad getrokken. Dat zijn de draden die zichtbaar zijn boven een spoor. Deze zorgen ervoor dat een trein stroom krijgt om te kunnen rijden, te verwarmen en te verlichten.
Ook worden overwegen uitgebreid vanwege spoorverdubbeling, worden wissels gesaneerd en komen er vijf faunapassages bij. Volgens Katee zijn na dertig dagen de werkzaamheden in Mook en Cuijk grotendeels klaar.
Voor reizigers die normaal met de trein gaan heeft Arriva vervangend busvervoer geregeld. Daarnaast kunnen omwonenden overlast ervaren omdat overwegen (onder meer aan de D'Almarasweg en Sionsweg) tijdelijk dicht gaan. Dat geldt ook voor andere overwegen.
Upgrade van de Maaslijn
Iedere dag reizen er 22.000 mensen over de Maaslijn. Daardoor is het een van de drukste regionale lijnen van het land. Het 88 kilometer lange traject is alleen niet meer van deze tijd.
Tientallen jaren geleden werd er al gesproken over de aanpak van de Maaslijn. Ooit was het zelfs de bedoeling om de werkzaamheden in 2020 af te ronden. De besprekingen tussen het rijk en de provincies Brabant, Gelderland en Limburg liepen echter steeds vertraging op.
De kosten bedragen 358 miljoen euro, een deel wordt opgebracht door de provincie Brabant.