Parkeerkelder Elckerlyc tijdelijk dicht voor schoonmaak

De parkeerkelder van Elckerlyc in Hilvarenbeek is donderdag 30 en vrijdag 31 juli gesloten voor schoonmaakwerkzaamheden aan de vloer.

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De parkeergarage bij Cultureel Centrum Elckerlyc en appartementencomplex Ypelaerstaete gaat dicht op donderdag 30 juli om vier uur 's middags. Vanaf dat moment kunnen auto's niet meer naar binnen. Uitrijden blijft wel mogelijk.

De schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd door ARL uit Hilvarenbeek. Op vrijdag 31 juli is de parkeerkelder uiterlijk om vijf uur 's middags weer toegankelijk. Tot die tijd kunnen gebruikers enige overlast ervaren.

De parkeerkelder wordt regelmatig gebruikt door bezoekers van het cultureel centrum en bewoners van het appartementencomplex. Het onderhoud is nodig om de vloer schoon te maken en de ruimte netjes te houden.

Het is nog niet bekend of er na de schoonmaak aanvullende werkzaamheden of controles worden uitgevoerd.