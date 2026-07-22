Waterleidingen vernieuwd in Aarle-Rixtel

Brabant Water vernieuwt vanaf 24 augustus de waterleidingen in Aarle-Rixtel. Het gaat om drie straten: de Phaffstraat, Goossensstraat en Haffmansstraat. De werkzaamheden duren tot en met 6 november en vinden op werkdagen plaats tussen half acht ’s ochtends en vijf uur ’s middags.

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Bewoners van de Phaffstraat, Goossensstraat en Haffmansstraat in Aarle-Rixtel moeten rekening houden met werkzaamheden. Brabant Water pakt de drinkwaterleidingen in deze straten aan. Het project is bedoeld om betrouwbaar drinkwater te blijven garanderen.

De werkzaamheden starten op maandag 24 augustus en lopen door tot vrijdag 6 november. Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.30 en 17.00 uur. Bewoners van het gebied ontvangen binnenkort meer informatie over wat dit voor hen betekent.

Drie straten aangepakt

De vernieuwing van de waterleidingen richt zich specifiek op de Phaffstraat, Goossensstraat en Haffmansstraat. Brabant Water heeft aangegeven dat het werk zorgvuldig uitgevoerd zal worden om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie over de werkzaamheden is nu al beschikbaar op de website van Brabant Water. Bewoners kunnen hier zien wat er precies gaat gebeuren en wat de planning is.