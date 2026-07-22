Valse e-mails over energiepeiling in Bergeijk

Inwoners van Bergeijk worden gewaarschuwd voor valse e-mails over een ‘Gemeentelijke Energie Peiling 2026’. Deze berichten lijken afkomstig van de gemeente, maar dat is niet het geval. Ontvangers wordt geadviseerd geen links aan te klikken en geen persoonlijke gegevens te delen.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft meldingen ontvangen van inwoners die een e-mail kregen met het onderwerp ‘Gemeentelijke Energie Peiling 2026’. In deze e-mails worden mensen uitgenodigd om deel te nemen aan een energieonderzoek. De gemeente benadrukt dat zij deze berichten niet heeft verstuurd en er niets mee te maken heeft.

Het advies is om alert te zijn en niet te reageren op deze e-mails. Klik niet op de links, vul geen vragenlijsten in en deel geen persoonlijke gegevens. Heb je al een link geopend? Sluit dan direct de pagina en verwijder de e-mail uit je inbox.

Officiële uitnodiging komt later

In verband met de nieuwe Energiestrategie zal de gemeente Bergeijk binnenkort wél een vragenlijst verspreiden. Deze officiële uitnodiging wordt aangekondigd via de gemeentelijke website, socialmedia en een brief. Zo kunnen inwoners zeker zijn van de echtheid van het bericht.

De gemeente roept inwoners op om voorzichtig te zijn met e-mails waarin onverwacht om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Bij twijfel kan altijd contact worden opgenomen met de gemeente Bergeijk via het algemene telefoonnummer.