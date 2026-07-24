Richelle (34) helpt alleenstaande moeders die geen dagje uit kunnen betalen

Voor honderden alleenstaande moeders in de regio Eindhoven is een entreekaartje voor een uitje te duur. Via de stichting Mama’s Glimlach Fonds krijgen deze moeders gratis kaartjes voor een uitje. Oprichter Richelle van den Wittenboer (34) uit Geldrop zat als alleenstaande moeder zelf ooit financieel aan de grond. “Ik moest spullen verkopen om boodschappen te kunnen doen.”

De stichting Mama’s Glimlach Fonds biedt alleenstaande moeders een keer per maand vrijkaartjes aan. De moeders kunnen met hun kind naar bijvoorbeeld de bioscoop, een trampolinepark of een indoor speelparadijs. Richelle's zoontje Sunny (6) springt vrolijk van trampoline naar trampoline in Eindhoven. Hoe anders was dat vier jaar geleden. Richelle en de vader van haar zoontje gingen uit elkaar. Ze kon zich daarna weinig veroorloven. “We konden niet meer de deur uit om naar een indoor speelparadijs te gaan.” Ze moest helemaal opnieuw beginnen. Financieel ging het even niet. Maar ze wilde er graag op uit met haar zoontje. “Dan kon ik gewoon even daar in het moment zijn in plaats van in de zooi thuis.”

"Ik doe het ook voor vaders."

Ze heeft het geluk dat haar situatie na een paar maanden is verbeterd. Het koophuis werd verkocht en ze kreeg door de overwaarde financieel weer lucht. Ook kreeg ze een goede baan. “Niet iedereen heeft het geluk om een huis te kunnen kopen en als je uit elkaar gaat een zak geld mee te krijgen.” De maanden van afzien hebben een diepe indruk bij haar achtergelaten. “Ik ben dat nooit vergeten. Mij laat dat niet los. Voor mij is het heel vanzelfsprekend om een ander te helpen als je dat kunt." Daarom begint ze de stichting Mama’s Glimlach Fonds. Richelle krijgt de kaartjes gratis of voor een gereduceerd tarief en het geld om de kaartjes te kopen, komt van sponsors. Instanties verwijzen alleenstaande ouders door naar het fonds. Of alleenstaande moeders melden zich aan en geven een motivatie.

Richelle van den Wittenboer is de oprichter van Mama's Glimlach Fonds (foto: Rogier van Son).

“Alleenstaande moeders zitten vaak al in een moeilijke situatie. Vooral als ze net uit elkaar zijn gegaan en de zorg voor een kind hebben. Emotioneel is dat natuurlijk heel zwaar. Als je het dan ook financieel nog eens heel zwaar hebt en niet even een keer de deur uit kunt met je kind, dan is dat bijna niet te doen.” Richelle wil ervoor zorgen dat ze een keer de deur uit kunnen en kunnen opladen. "Heel veel moeders die zich hebben ingeschreven, hebben ook geen netwerk. Die schrijven zich niet voor niks in. Zij hebben geen ouders die op kunnen passen en die kunnen vaak ook niet rekenen op hun ex. Zij moeten de zorg voor hun kinderen helemaal alleen doen.” Tussen de 280 deelnemers zitten ook alleenstaande vaders. “Dat is één tot twee procent. Ik doe het ook voor vaders, maar ik heb een marketingachtergrond. Met de nadruk op moeders werkt het beter omdat mensen vaak mama's willen helpen.”