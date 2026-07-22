Politieonderzoek in Gemert verstoord door vermoedelijk zwaar vuurwerk

Terwijl agenten en forensische specialisten bezig waren met onderzoek bij een huis aan de Willem de Haasstraat in Gemert, is zwaar vuurwerk de tuin in gegooid. De politie werd dinsdagavond rond kwart over negen opgeschrikt door een harde knal.

Agenten waren in het huis bezig met een onderzoek toen ze de harde knal hoorden. Het vuurwerk kwam vermoedelijk over de schutting terecht in de tuin. Na de explosie ontstond veel rook. "Gelukkig was er op dat moment niemand in de tuin bezig", zegt een woordvoerder van de politie. "Anders waren er zeker gewonden gevallen."

"De agenten zijn enorm geschrokken van de knal", vertelt de woordvoerder verder. In de tuin vonden agenten de resten van vuurwerk.

De politie deed onderzoek in het huis omdat daar iemand was overleden. Dat bleek uiteindelijk om een natuurlijke dood te gaan. Het is voor de politie nog een raadsel waarom iemand vuurwerk in de tuin gooide en of het iets met het onderzoek te maken had.

De politie onderzoekt het incident en doet woensdag verder onderzoek in de wijk. Daarbij wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden die kunnen helpen duidelijk te maken wat er precies is gebeurd.