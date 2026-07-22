'Opeens was het geen 250 maar 2500 euro': oplichtende klusjesmannen terug

Alles ging zó snel. Terwijl de één nog met ons stond te praten, waren de anderen al begonnen met spuiten en onze tuinmeubels aan de kant aan het zetten." Irene uit de Bredase wijk de Haagse Beemden dacht een goedkope schoonmaakbeurt van 250 euro voor haar terras af te spreken. Nog geen half uur later kreeg ze een rekening onder haar neus voor 2500 euro. "Toen wist ik meteen: dit klopt niet."

De politie bevestigt dat dinsdag opnieuw twee meldingen zijn binnengekomen van Engelssprekende klusjesmannen die in de Haagse Beemden langs de deuren gingen. Het is niet de eerste keer dat Breda met de rondreizende nepklusjesmannen te maken krijgt. Ook in januari en april doken vergelijkbare meldingen op en waarschuwde de politie inwoners om niet op hun aanbiedingen in te gaan. Voor Irene (haar achternaam is bekend bij de redactie) is het al de derde keer in een half jaar dat de malafide klusjesmannen in haar wijk verschijnen. De werkwijze is volgens haar steeds hetzelfde. Ze bellen aan met het verhaal dat ze net bij de buren een klus hebben afgerond en nog materiaal of tijd over hebben. Daarom kunnen ze de oprit of tuin zogenaamd voordelig schoonmaken.

"Ze waren al bezig voordat we echt iets af hadden gesproken."

Dat leek in april in het geval van Irene ook zo. Voor ongeveer 250 euro zouden de mannen haar voortuin reinigen. Even later wilden ze ook de achtertuin meenemen. Terwijl Irene nog nadacht over het aanbod, waren andere mannen volgens haar al begonnen met het verplaatsen van tuinmeubels en het schoonspuiten van de tegels. "Alles was ontzettend chaotisch. Ze waren al bezig voordat we echt iets hadden afgesproken."

En toen kwam de rekening. "Ik kreeg ineens een formulier onder mijn neus geduwd. Opeens moest ik geen 250 euro meer betalen, maar 2500 euro. Ik heb meteen gezegd: stop, jullie gaan nu weg."

De klusjesmannen in de Haagse Beemden in Breda(foto: privé).

Volgens Irene sloeg de sfeer daarna volledig om. "Ze bleven aandringen en probeerden ons onder druk te zetten. Toen heb ik gezegd dat ik de politie zou bellen als ze niet direct zouden vertrekken." Uiteindelijk betaalde het gezin niets. Volgens Irene bleef de tuin achter als een rommeltje doordat met een hogedrukspuit het zand tussen de tegels was weggespoten. "We hebben alles zelf weer op moeten ruimen. Maar ik was vooral blij dat ze weg waren." Dinsdag stonden opnieuw Engelssprekende mannen in de straat. Dit keer herkende Irene de werkwijze direct. "Ik ben meteen naar buiten gelopen en heb gezegd dat ze mensen aan het oplichten zijn. Ze begonnen te schelden en stapten daarna in hun busje."

"Voelt het niet goed of ontstaat er druk, bel dan direct de politie."

De politie ging na de twee meldingen op zoek naar het voertuig, maar trof het niet meer aan. Wel loopt er een onderzoek. "We adviseren mensen geen geld te betalen voor klusjes waar ze niet om hebben gevraagd", zegt een politiewoordvoerder. "Voelt het niet goed of ontstaat er druk, bel dan direct de politie via 0900-8844." De politie benadrukt dat er dinsdag nog geen strafbaar feit was gepleegd, omdat uiteindelijk niemand is opgelicht. Wel zijn zulke meldingen belangrijk om de werkwijze van de mannen in beeld te krijgen. Volgens de politie gaat het om Engelssprekende klusjesmannen die op meerdere plekken in Nederland actief zijn. In de volksmond worden ze vaak 'Irish Travellers' genoemd, al staat volgens de politie niet vast dat het daadwerkelijk om Ieren gaat. De politie weet niet of het drie keer om dezelfde groep gaat, maar waarschuwde in april ook al voor Engelstalige klusjesmannen. Irene hoopt dat haar verhaal anderen helpt. "Ik wil vooral voorkomen dat iemand straks duizenden euro's kwijt is. Vertrouw je het niet? Doe de deur dicht en bel de politie."