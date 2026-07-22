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Ongeval zorgt voor half uur vertraging op A67 bij Valkenswaard
Vandaag om 16:01 • Aangepast vandaag om 16:21
Een ongeluk op de A67 bij Valkenswaard heeft vrijdagmiddag voor vertraging gezorgd. Op het hoogtepunt stond het verkeer vanaf de Belgische grens ongeveer 30 minuten vast.
Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. De snelweg was voor het grootste gedeelte dicht. Verkeer kon er langs via de vluchtstrook. Rijkswaterstaat meldde even na het ongeluk dat de rechterrijstrook weer was vrijgegeven, waardoor het verkeer langzaam weer op gang kwam.
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