COC Tilburg-Breda werd weggestuurd bij Pride Walk: 'We eisen excuses'

Belangenvereniging COC Tilburg-Breda eist excuses van de organisatie van de Pride Walk tijdens de Tilburgse Kermis. Op Roze Maandag wilden mensen van het COC met een enorme regenboogvlag meelopen. Volgens het bestuur van COC werden ze al snel weggestuurd, omdat ze een protestblok zouden zijn. "Er werd geschreeuwd dat we moesten opzouten."

Roze Maandag wordt traditioneel afgetrapt met de Pride Walk vanaf station Tilburg. Een kleurrijke stoet waar deelnemers zich niet voor hoeven aan te melden. Zoals altijd was ook COC Tilburg-Breda van de partij. "We doen ieder jaar mee en ieder jaar zijn we een activistisch blok. We lopen altijd met een grote regenboogvlag", vertelt voorzitter Susan Foster. Het is maandagmiddag als ze bij het station staan om mee te lopen. Ze vragen aan de organisatie van de Pride Walk waar ze mogen staan voordat de stoet vertrekt. Tegen de groep wordt gezegd dat ze helemaal achteraan mogen plaatsnemen, achter de dj. Dat vinden ze een gekke plek, want daar is geen plaats voor hun grote vlag en deelnemers. Op de plek waar ze op dat moment staan is het niet zo druk en dus vouwen ze hun vlag alvast uit. Dan komen er mensen van de organisatie om te zeggen dat de groep weg moet.

"Er werd ook geweld ingezet om ons tegen te houden."

Over het algemeen zijn er altijd wel wat 'strubbelingen' over het activistische blok van COC Tilburg-Breda, weet Susan. "Maar dit jaar was het wel heel erg bot. We zijn uitgescholden. We moesten helemaal naar achter en we mochten niet meelopen. Er werd ook geweld ingezet om ons tegen te houden."

Ze zijn met name boos op Jet van Baast. Zij is vanuit de gemeente Tilburg de 'kermisbaas'. Op Instagram schrijft COC dat Jet ervoor zorgde dat handhaving en politie de groep tegenhield. "Er werd gedreigd met staande houden als we alsnog zouden gaan lopen."

"Wij zijn ondertussen met meerdere partijen een brandbrief aan het opstellen."

Susan zegt dat COC Tilburg-Breda in de aanloop naar de Pride Walk heeft gemaild met Jet om afspraken te maken over hun deelname en ook over de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. "Daar is geen antwoord op gegeven. Deze mevrouw lijkt te doen alsof het haar feestje is." Daarom wil COC een excuses. "En we verwachten ook dat dit niet een volgende keer gaat gebeuren. Wij zijn ondertussen met meerdere partijen een brandbrief aan het opstellen over deze actie. Er is geen enkele queer- of gay-organisatie die meedeed die dit goed vindt.

"De Pride Walk is niet bedoeld als demonstratie."