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Slapeloze nachten door vogel die al vier dagen vastzit in schoorsteen

Vandaag om 16:06 • Aangepast vandaag om 16:26
Vogel zit al vier dagen vast in schoorsteen van huis in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Vogel zit al vier dagen vast in schoorsteen van huis in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Een vogel zorgt al vier dagen voor slapeloze nachten bij bewoners van een huis aan de Eikendonk in Raamsdonksveer. Het dier zit vast in de schoorsteen en is ondanks meerdere reddingspogingen nog niet bevrijd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Woensdagmiddag kwamen de dierenambulance en de brandweer met een hoogwerker in actie om de vogel uit de buis van de schoorsteen te halen. Maar ondanks meerdere pogingen lukte het niet om het dier te bereiken en naar buiten te krijgen.

De bewoners vertelden dat ze ’s nachts nauwelijks kunnen slapen door het geluid van de vogel. De brandweer heeft uiteindelijk de kap van de schoorsteen gehaald, in de hoop dat het dier zelf de weg naar buiten vindt, maar dat is voor zover bekend nog niet gebeurd.

Voorlopig blijft het dus afwachten of de vogel op eigen kracht uit de schoorsteen komt.

  • Vogel zit al vier dagen vast in schoorsteen van huis in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
    Vogel zit al vier dagen vast in schoorsteen van huis in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
  • Vogel zit al vier dagen vast in schoorsteen van huis in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
  • Vogel zit al vier dagen vast in schoorsteen van huis in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
  • Vogel zit al vier dagen vast in schoorsteen van huis in Raamsdonksveer (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

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