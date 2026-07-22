Drie gewonden bij ongeluk met auto en bestelbus in Kaatsheuvel

Bij een ongeluk op de Marktstraat in Kaatsheuvel zijn woensdagmiddag drie mensen gewond geraakt. Twee auto's botsten rond drie uur op elkaar.

Een bestelbus en een Volkswagen Golf reden allebei richting het centrum. De bestuurder van de bestelbus wilde rechtsaf een oprit oprijden en stuurde daarvoor eerst iets naar links. De bestuurder van de Golf probeerde de bestelbus op dat moment binnendoor in te halen. Daar was niet genoeg ruimte voor, waardoor de auto's tegen elkaar botsten.

De Volkswagen Golf raakte daarna van de weg en kwam frontaal tegen een boom tot stilstand. De auto en de bestelbus raakten zwaar beschadigd en zijn total loss.

De drie inzittenden van de Golf zijn met twee ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus en zijn passagier raakten niet gewond.

Een bergingsbedrijf heeft de twee beschadigde voertuigen afgevoerd.