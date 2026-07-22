Nieuwe regeling historische haven Geertruidenberg vastgesteld

Het college heeft de Regeling gebruik historische haven Geertruidenberg 2026 definitief vastgesteld. Hierin staan afspraken voor het gebruik van de haven, steigers en voorzieningen. Deze afspraken zorgen voor duidelijkheid voor ligplaatshouders en dragen bij aan de veiligheid en aantrekkelijkheid van de haven.

Gevonden voor jou

In Geertruidenberg is de nieuwe regeling voor het gebruik van de historische haven definitief vastgesteld door het college. Deze regeling bevat duidelijke afspraken over het gebruik van de haven, de steigers en andere voorzieningen. Dit moet bijdragen aan een veilige, nette en aantrekkelijke havenomgeving voor iedereen.

Naast het nieuws over de haven, heeft het college ook principemedewerking verleend aan een nieuw agrarisch project in Raamsdonk. Op de Borstlappenweg 7 wordt een akkerbouwbedrijf uitgebreid met een nevenactiviteit in loon- en grondwerk. Dit initiatief is bedoeld om de landbouwsector in de regio te versterken.

Onderwijsfusie

Verder willen het Mgr. Frencken College en het Dongemond College hun besturen samenvoegen. Deze bestuurlijke fusie is bedoeld om het onderwijs toekomstbestendig te maken en te versterken. Voor leerlingen en ouders blijft het onderwijs ongewijzigd. De scholen behouden hun huidige locaties, namen en sfeer.

In Raamsdonksveer heeft het college ook twee omgevingsvergunningen verleend voor het project "Oude Haven". Dit project omvat de bouw van 42 appartementen en 10 huizen, waarvan één huis verbonden is aan het appartementencomplex. Deze ontwikkeling vindt plaats aan de Haven, Pieter Breughelstraat en Jeroen Boschstraat.

Kinderopvang en kinderboerderij

De gemeente Geertruidenberg heeft ook de jaarverantwoording Kinderopvang 2025 goedgekeurd. Hierin wordt aangegeven dat alle wettelijke regels zijn nageleefd. Deze jaarverantwoording wordt verzonden naar de Inspectie voor het Onderwijs.

Tot slot heeft het college ingestemd met de strategische ontwikkelrichting voor kinderboerderij De Kromme Akker in Geertruidenberg. De plannen richten zich op het versterken van de kinderboerderij en het creëren van een ontmoetingsplek voor inwoners. Er wordt gewerkt aan een concreet uitvoerings- en investeringsplan.