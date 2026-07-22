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Stroomstoring in Roosendaal nadat werkzaamheden fout gaan
Vandaag om 16:54 • Aangepast vandaag om 17:29
Een monteur van een stroombedrijf is woensdagmiddag nagekeken door ambulancepersoneel nadat werkzaamheden in een huis aan de Champetterberg in Roosendaal misgingen. Kort daarna viel in de straat de stroom uit.
Iets na twee uur kwamen een ambulance en de brandweer naar een woning aan de Champetterberg vanwege een mogelijke woningbrand en elektrocutie. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis was een monteur aan het werk in de meterkast van een huis. Daar ging iets mis waardoor er kortsluiting ontstond.
De monteur is nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
Netbeheerder Enexis meldt dat huishoudens aan de Champetterberg zonder stroom zitten. De verwachting is dat de storing rond zes uur woensdagavond is opgelost.
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