Stroomstoring in Roosendaal nadat werkzaamheden fout gaan

Een monteur van een stroombedrijf is woensdagmiddag nagekeken door ambulancepersoneel nadat werkzaamheden in een huis aan de Champetterberg in Roosendaal misgingen. Kort daarna viel in de straat de stroom uit.

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Iets na twee uur kwamen een ambulance en de brandweer naar een woning aan de Champetterberg vanwege een mogelijke woningbrand en elektrocutie. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis was een monteur aan het werk in de meterkast van een huis. Daar ging iets mis waardoor er kortsluiting ontstond.