Dankzij oplettende kinderen is een aalscholver gered in Sambeek

Dankzij een groep oplettende kinderen is woensdag een aalscholver gered uit een benarde situatie bij een stuw aan de Sambeeksche Uitwatering in Sambeek. Op de plek waar de beek de Maas in stroomt waren kinderen aan het vissen toen ze de vogel vast zagen zitten.

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De kinderen belden direct de dierenambulance. Zij verwezen hen door naar de brandweer. De brandweer schakelde vervolgens hulp in van een boot uit Vierlingsbeek om de aalscholver te kunnen bereiken.

De aalscholver zit vast achter het rooster (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).

Na overleg werd besloten om met spanbanden en mankracht het rooster bij de stuw omhoog te trekken. Daardoor kon de vogel worden bevrijd. De brandweer bedankt de kinderen voor de snelle hulp en hun inzet. De aalscholver kwam na zijn redding weer vrij en zocht de weide Maas en de wateren rond Sambeek op.