Waterschap De Dommel ontdekt overtredingen onttrekkingsverbod

Handhavers van waterschap De Dommel hebben tijdens de aanhoudende droogte deze maand al zestien overtredingen vastgesteld. Zo werd tien keer tijdens de verboden uren, tussen elf uur 's ochtends en vijf uur 's middags, grasland beregend met grondwater.

Het waterschap had onlangs al extra regels en verboden ingesteld, omdat de stand van grond- en oppervlaktewater daalt in het gebied. Daardoor gaat de waterkwaliteit achteruit en dat is slecht voor planten en dieren in beken en sloten.

Vijf keer werd grondwater onttrokken zonder vergunning en één keer werd het verbod op het oppompen van oppervlaktewater overtreden, meldt het waterschap in Midden- en Oost-Brabant.

Het Dommelgebied is heel gevoelig voor droogte, benadrukt het waterschap, omdat er beperkt aanvoer van water mogelijk is. Zo wordt nu ook op verschillende plekken een laagje 'overlevingswater' in beken gepompt om te voorkomen dat ze helemaal droogvallen.

Processen-verbaal

Voor de overtredingen worden processen-verbaal opgemaakt. Ook wordt dit gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Overtreders kunnen mogelijk minder subsidie krijgen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Een ander Brabants waterschap, Aa en Maas, zal vanaf donderdag het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater uitbreiden. In een groot deel van het gebied geldt al zo'n verbod om water uit sloten en beken te halen. Maar nu mag dit daar ook niet meer voor de bedrijfsmatige teelt van fruit, groente, bloemen en planten en bomen.

Bovendien mag ook geen water meer worden gehaald uit de Helenavaart en het Kanaal van Deurne. Voor enkele sloten en beken geldt het verbod niet, zo ook niet in het poldergebied Hertogswetering. Daar blijven genoeg aanvoermogelijkheden van water vanuit de Maas.