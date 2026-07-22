Twee bommen uit Tweede Wereldoorlog geruimd in Genderen

Twee Britse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn woensdag in Genderen geruimd. De zogenoemde 250-ponders zijn eerst onschadelijk gemaakt en daarna afgevoerd naar een terrein van Defensie.

De bommen werden gevonden tijdens bodemonderzoek op een perceel in Genderen Zuid. Op die plek worden voorbereidingen getroffen voor een woningbouwproject. Omdat Altena tijdens de Tweede Wereldoorlog in de vuurlinie lag, worden daar vaker explosieven uit die tijd gevonden.

Een 250-ponder Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog woog ongeveer 110 tot 112 kilo. De bommen werden gebruikt door de Britse luchtmacht (RAF) en bevatten ongeveer 30 kilo explosief materiaal. De bom was zo’n 1,4 meter lang.

Wat is een 250-ponder?

De ruiming was maandenlang voorbereid door onder meer de gemeente Altena en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Om de omgeving zo veilig mogelijk te houden, werden grote zandconstructies rond de bommen gebouwd. Ook moesten woningen binnen een straal van 90 meter tijdelijk worden ontruimd en gingen enkele straten dicht.

Oefenmateriaal voor defensie

De EOD heeft de bommen met hulp van een robot opgegraven en de ontstekingen verwijderd. Daarna konden de explosieven veilig worden vervoerd naar een terrein van Defensie. Mogelijk worden de bommen daar gebruikt voor trainingsdoeleinden.

Rond het middaguur werden de straten weer vrijgegeven en konden bewoners terug naar huis. De gemeente spreekt van een geslaagde operatie en bedankt alle betrokken hulpdiensten en omwonenden voor hun medewerking.