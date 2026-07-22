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Minister Van Weel spreekt collega Sierra Leone over uitlevering Bolle Jos
Vandaag om 18:49
In Ghana heeft minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) gesproken met zijn ambtgenoot Alpha Sesay uit Sierra Leone over de uitlevering van de veroordeelde drugscrimineel Jos Leijdekkers (ofwel Bolle Jos). Het gesprek vond volgens Van Weel plaats op uitnodiging van zijn collega.
"Het is goed dat er bereidheid is om te praten, maar er zijn concrete stappen nodig. Jos L. moet zo snel mogelijk naar Nederland komen om zijn straf uit te zitten", schrijft Van Weel woensdag op het sociale medium X.
Lang was contact met de autoriteiten in Sierra Leone onmogelijk, maar in mei sprak Van Weel ook al met minister Sesay.
Leijdekkers, die uit Breda komt, houdt zich schuil in Sierra Leone. Hij zou bescherming krijgen van president Julius Maada Bio. Nederland probeert de druk op het West-Afrikaanse land op te voeren.
In Brussel probeerde het kabinet onlangs nog de EU-hulp aan Sierra Leone te stoppen om zo het land te dwingen Leijdekkers uit te leveren.
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