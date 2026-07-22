Minister Van Weel spreekt collega Sierra Leone over uitlevering Bolle Jos

In Ghana heeft minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) gesproken met zijn ambtgenoot Alpha Sesay uit Sierra Leone over de uitlevering van de veroordeelde drugscrimineel Jos Leijdekkers (ofwel Bolle Jos). Het gesprek vond volgens Van Weel plaats op uitnodiging van zijn collega.

"Het is goed dat er bereidheid is om te praten, maar er zijn concrete stappen nodig. Jos L. moet zo snel mogelijk naar Nederland komen om zijn straf uit te zitten", schrijft Van Weel woensdag op het sociale medium X.